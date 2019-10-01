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01.10.19 21:17

"Формула Штайнмайера" - это не один документ, а письма от участников ТКГ, - Сайдик

Единого документа с текстом так называемой "формулы Штайнмайера" не существует. Участники Трехсторонней контактной группы подтвердили текст договоренностей письмами в адрес представителя ОБСЕ.

"Формула Штайнмайера" - это не один документ, а письма от участников ТКГ, - Сайдик

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По рекомендации политических советников "нормандской четверки" от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера", - пояснил он.

Сайдик добавил, что под каждым письмом стоят подписи авторов.

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На уточняющий вопрос о том, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик ответил: "Как я и сказал, подписи стоят под отдельными письмами".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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