Их поймали на крючок, приманкой был обмен, - Безсмертный о подписании "формулы Штайнмайера"

Подписание этого документа Безсмертный прокомментировал по просьбе "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, чтобы делать окончательные выводы относительно содержания документа, нужно получить его полный текст. По его данным, во время переговоров туда внесли определенные "приложения", которые еще не были озвучены.

Впрочем, говорит Бессмертный, все это не имеет особого значения: "Их (россиян. - Ред.) интересовало только одно: чтобы лидеры "нормандского формата" это подписали. Потому что это что дает? Это дает возможность давить на Украину по введению в действие закона об особом порядке и о проведении выборов на оккупированных территориях. Самое главное - им нужно, чтобы Украина подписалась под словом "выборы"".

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"Далее включается система выборов, которые они (россияне. - Ред.) организуют, после этого обеспечивается верификация ОБСЕ. В ПАСЕ тоже говорили, что Россию не вернут, пока та не выполнит определенные условия. Выполнила? Нет, не выполнила. Так и здесь", - добавил Безсмертный.

Бывший представитель Украины в ТКГ не верит, что решить проблемные вопросы можно будет во время встречи в "нормандском формате".

"Лучшее, что может быть на Нормандские саммите, - это если Зеленский ничего не подпишет. Не дай бог, он под этим подпишется ... Дальше - хочешь мира, готовься к войне", - сказал Безсмертный,

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"Ошибка была сделана тогда, когда они заменили свою же позицию социально-гуманитарных программ на дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера". Их просто поймали на этот крючок. Наживкой была процедура обмена, он и запустил этот маховик", - подытожил политик.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".