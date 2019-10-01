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01.10.19 21:49

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик

По требованию "нормандской четверки" не только подписана "формула Штайнмайера", но и возобновление разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Разведение сил и средств в Золотом и Петровском возобновят 7 октября, - Сайдик

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам дипломата, 7 октября будет возобновлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском. "Эти два важных шага были сделаны по требованию "нормандской четверки". И я надеюсь, что этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формула Штайнмайера" - это не один документ, а письма от участников ТКГ, - Сайдик

Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

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