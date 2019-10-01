Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.10.19 21:52

Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО

Органы МВД отчитались о ситуации с паломничеством хасидов в Умань в текущем году. Крупных инцидентов не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Поліцейської хвилі" на телеканале Еспресо ТВ. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100