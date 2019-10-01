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01.10.19 21:52
Мелкие кражи и потери документов, - МВД отчиталось о результатах паломничестве хасидов в Умань в 2019 году. ВИДЕО
Органы МВД отчитались о ситуации с паломничеством хасидов в Умань в текущем году. Крупных инцидентов не зафиксировано.
Как передает
Цензор.НЕТ
, об этом говорится в
сюжете "Поліцейської хвилі" на телеканале Еспресо ТВ.
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