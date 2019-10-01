"Шахтер" в матче группового турнира Лиги Чемпионов вырвал на последней минуте победу у итальянской "Аталанты"

"Аталанта" - "Шахтер" 1:2 (1:1)
Голы: Сапата Д., 28 (1 : 0); Жуниор Мораес, 41 (1 : 1); Соломон, 95 (1 : 2)
"Аталанта": Голлини; Толои; Хатебур (Гозенс, 57); Кастань; Масьелло А. (Муриэль, 68); Паломино; де Рон; Пашалич; Иличич (Малиновский, 57); Гомес Ал.; Сапата Д.
"Шахтер": Пятов; Болбат (Додо К., 93); Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Коваленко Вик.; Алан Патрик (Соломон, 69); Марлос (Коноплянка, 85); Тайсон; Жуниор Мораес
Предупреждения: Иличич, 44; де Рон, 49; Толои, 80; Малиновский, 92 - Кривцов, 15; Степаненко, 35; Жуниор Мораес, 45; Болбат, 64