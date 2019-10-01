"Вопросов стало больше, чем было", - Климкин о "формуле Штайнмайера"

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Текста ("формулы Штайнмайера". – Ред.) мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть, Россия их сделает несвободными и нечестными. И вообще не выборами", - написал Климкин.

Экс-глава МИД напоминает, что свободные и честные выборы – это не только отсутствие на Донбассе российских войск. Это также полное разоружение и полный контроль над границей. Полное участие украинских СМИ, политических партий, переселенцев, организация голосования украинским ЦИК.

"То есть, вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - предположил Климкин.

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"Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас - вопрос нашего существования как единой и соборной государства", - подытожил дипломат.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".



