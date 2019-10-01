Оцениваем позитивно, - Захарова о подписании Украиной "формулы Штайнмайера"

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей", - написала Захарова.

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Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.

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