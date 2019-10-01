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01.10.19 22:34

Таможенные платежи падают, невзирая на рост импорта. Где-то потерялись 6%, а это $66 млн, - Острикова

Бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова обращает внимание на то, что таможенные платежи падают, невзирая на рост импорта.

Таможенные платежи падают, невзирая на рост импорта. Где-то потерялись 6%, а это $66 млн, - Острикова

Об этом она написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). При том, что объем импорта вырос - $5,036 млрд в 2019 относительно $4,957 млрд в 2018", - написала она.

По словам Остриковой, в правительстве падение таможенных платежей объясняют низкой стоимостью импортной нефти, льготным импортом оборудования для зеленой энергетики и тем, что "Нафтогаз" оформляет часть газа не в режиме импорта, а в режиме "таможенный склад".

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"Все эти факторы ответственные за max 3,7% падения. Еще 6% падения платежей вызвало что-то другое", - утверждает Острикова.

"Подытожу: таможенные платежи в $ падают. При том, что объем импорта вырос. Факторы нефти и газа не релевантны, ведь их компенсировал рост импорта других товаров. На оборудование для возобновляемой энергетики, которое импортируется со льготой по ндс, можно списать max 3,7% падение сборов. Где потерялись еще 6%, а это $ 66 млн или 1,6 млрд грн.?!" - задается вопросом бывший нардеп.

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Таможенные платежи падают, невзирая на рост импорта. Где-то потерялись 6%, а это $66 млн, - Острикова 01Таможенные платежи падают, невзирая на рост импорта. Где-то потерялись 6%, а это $66 млн, - Острикова 02

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