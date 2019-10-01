Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.10.19 22:51

Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли из незаконного оборота крупную партию табака для кальянов.

ОБ этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра осуществляется незаконное хранение и продажа (в т. ч. через интернет) табака для кальянов иностранного производства, ввезенного на территорию Украины вне таможенного контроля.

По результатам обысков, проведенных на основании постановлений суда, в местах хранения и реализации продукции из незаконного оборота изъято более 400 кг табака для кальянов иностранного производства в ассортименте, расфасованного в пачки разного веса без марок акцизного налога Украины.

Изъятые ТМЦ общей стоимостью почти 1,2 млн. грн. переданы на ответственное хранение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Крупная партия табака для кальянов изъята из незаконного оборота в Киеве, - ГФС. ФОТО

Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 01
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 02
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 03
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 04
Налоговики изъяли из незаконного оборота более 400 кг табака для кальянов в Одессе 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100