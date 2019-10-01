Украине надо отстоять свой интерес и достичь мира без капитуляции, - Гриценко по итогам заявлений Зеленского

Об этом политик написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Брифинг президента. Слова правильные. И предостережение правильные: "никаких войск во время выборов", "граница наша до выборов", "будем принимать новый закон об особом статусе в ходе широкого обсуждения". Но - все это, правильное, противоречит "Минским договоренностям". Ведь в них Порошенко записано другое: сначала выборы, а уже потом вывод войск и уже потом, на завершающем этапе, передача Украине контроля над своей границей. Поэтому переговоры в "нормандской формате" будут сложными. Чрезвычайно сложными. И когда Зеленский озвучит на них то, что он озвучил сегодня, то я не уверен, что Меркель с Макроном будут твердо на нашей стороне, о Путине говорить не приходится. Значит, одной встречей наверняка не обойдется. Но нам надо отстоять наш интерес и достичь мира без капитуляции. Поэтому набираемся терпения", - отметил Гриценко.

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Он также напомнил, что будучи депутатом в сентябре 2014 года проголосовал против внесенного Порошенко законопроекта об "особом статусе" Донбасса.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".