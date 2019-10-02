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02.10.19 00:26

У нас непростые отношения с момента кампании, не скрываю, - Данилюк о Богдане

Ушедший в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк подтвердил, что у него были непростые отношения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в  интервью "ВВС Україна".

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто у меня другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", – сказал Данилюк.

По его мнению, государство должно работать "без ручного контроля, должны быть сильные институты".

На вопрос о том, влияет ли на действия Богдана бизнесмен Игорь Коломойский, Данилюк ответил: "Не хочу это комментировать. Давайте смотреть на происходящее. Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, у которых есть конфликт интересов, и Андрей – один из них".

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Личный адвокат Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня Богдан стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что чиновник подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

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