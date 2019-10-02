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02.10.19 00:57

Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

Экс-глава МИД Павел Климкин считает, что каждый украинец должен знать какую цену он платит за установление мира на Донбассе.

Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированные. Уверен, что этого хочет все украинское общество. Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим".

"Свободные и честные выборы это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе. Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос кем, как и когда? Без этого формула Штайнмайера не имеет никакого смысла. Она должна быть вмонтирована в план действий - в дорожную карту", - резюмировал экс-министр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

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