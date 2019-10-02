Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Я слышу, что красные линии в вопросе Донбасса останутся нетронутыми. Хочу эти красные линии увидеть. Четко и недвусмысленно сформулированные. Уверен, что этого хочет все украинское общество. Каждый украинец имеет право знать, какую цену и за что мы платим".

"Свободные и честные выборы это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе. Это также полное разоружение и обеспечение безопасности. Вопрос кем, как и когда? Без этого формула Штайнмайера не имеет никакого смысла. Она должна быть вмонтирована в план действий - в дорожную карту", - резюмировал экс-министр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".