Встреча глав стран нормандской четверки состоится в крайне неблагоприятных для Украины условиях, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор,НЕТ, об этом написала в Фейсбуке сопредседатель фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, комментируя выступление на брифинге Президента Владимира Зеленского об итогах заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник.

"Когда-то Путин устраивал накануне встречи Иловайск и Дебальцево, чтобы поднять ставки. Теперь — устроил подписания формулы Штанмайера. Франция и Германия уже поздравили. Ведь если Украина сама это подписала, ура ура ура, почему должен переживать Париж и Берлин. И теперь Украину заставят принять все. Только об ответственности Москвы, и безопасности, выводе, а не разведении войск, границе - все молчат. И это действительно открывает путь для снятия санкций с РФ. В иллюзии мира, а не к миру", - убеждена она.

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По ее словам, позитив в этой ситуации - только в освобождении заложников, "все остальное - будет трудно".

"Украину заставят провести выборы, пушилины - дейнеги будут легализованы как представители местного самоуправления, РФ снимет с себя ответственность за разрушенный Донбасс, восстановление похищенного, уничтоженного, сокрушенного ляжет на бюджет Украины. Да, Запад немного поможет, это обойдется ему в разы дешевле, чем санкции против РФ, которые снимут уже в следующем году. Такой мой прогноз. Если не сбудется — за год признаю, что не увидела гениального плана новой власти между строками формулы", - добавила Геращенко.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера"