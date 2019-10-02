Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе США по делу об импичменте: даты, - The Hill

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает The Hill.

"Посол Волкер подтвердил, что он появится в этот четверг. Посол Йованович, допрос которой ранее был запланирован на эту среду, теперь появится 11 октября с согласия обоих комитетов и адвоката. В ближайшие дни комитеты предоставят дополнительную информацию", - заявил представитель комитета по разведке Палаты представителей США.

Ранее демократы трех комитетов Палаты представителей запросили показания у пяти нынешних и бывших чиновников Госдепартамента в связи с расследованием, которое сосредоточено на разговоре 25 июля между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помимо Волкера и Йованович, демократы попросили явиться для дачи показаний заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника госдепартамента Ульриха Брехбуля и постпреда США при ЕС Гордона Сондланда.

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Между тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не считает выполнимым требование нескольких комитетов Конгресса организовать слушания с рядом его сотрудников по теме контактов американской администрации с Киевом.

"Учитывая, что в запросе есть существенные нарушения процедурного характера, а также - нарушающие закон аспекты, то организовать показания в даты, указанные в запросе, невозможно", - отметил он в письме в Конгресс, датированном 1 октября.

"Я обеспокоен некоторыми аспектами вашего запроса. Их можно интерпретировать лишь как ничем не обоснованную попытку запугивания и угроз в отношении профессионалов, работающих в Госдепе", - добавил он.

В свою очередь, демократы обвинили Помпео в запугивании свидетелей, предположив, что его могут обвинить в препятствовании расследованию.

Они процитировали сообщения о том, что госсекретарь присутствовал при июльском звонке между Трампом и Зеленским, заявив, что это делает его "свидетелем факта".

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.