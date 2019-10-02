Наемники РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Как отметили в штабе, в нарушение Минских соглашений, противник также открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку от Золотого и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия;

- дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Богдановки по участку разведения - из крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Павлополя, Новомихайловки, Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;

- вблизи Пивденного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Травневого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Золотого по участку разведения - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки - из автоматического гранатомета;

- вблизи Новогнатовки и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Павлополя - из стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.



