Конгресс США одобрил продажу Javelin Украине на сумму в 39 млн долларов, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три анонимных источника.

По их данным Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия.

По словам одного из чиновников, Украина планирует купить 150 противотанковых ракет и две дополнительные установки.

В издании подчеркнули, что договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico

Как сообщалось, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение относительно продажи Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

17 февраля 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. В апреле Javelin доставили в Украину.

Напомним также, подкомитет по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона "Об ассигнования на нужды Министерства обороны на 2020 год". Проект предусматривает выделение 250 млн долларов для безопасности помощи Украине, отмечают в посольстве Украины в США.

50 млн долларов из этой суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Ранее Тейлор заявил журналистам, что Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.