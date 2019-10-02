"Никто ничего не подписывал", - Яременко о "формуле Штайнмайера"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко (СН), передает Цензор.НЕТ.

"Разумным людям одинаково важно понимание общего направления и нюансов. Общее направление - Украина движется в направлении прекращения кровопролития на Донбассе. Не уступая при этом ничем принципиальным - ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности. Нюансы - вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ М.Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 г. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины В.Пристайко - говорится о порядке применения решений "об особенностях ...." до местных выборов в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после. Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит). И это - все", - разъяснил Яременко.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".