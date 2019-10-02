Не вижу ничего сенсационного или оскорбительного для ЕС в разговоре Зеленского и Трампа, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Українському радіо".

"Если честно, как дипломат я не увидел в этой стенограмме какой суперсенсации или оскорбительных вещей. Президент сразу после того, как стенограмма стала достоянием общественности, прокомментировал, что он высказал оценку уровню поддержки стран ЕС, и он подчеркнул то, что мы чрезвычайно благодарны, на самом деле, Европейскому Союзу. А критика касалась конкретных вопросов. Это возвращение России в ПАСЕ и строительство "Северного потока-2". И это, действительно, те вопросы, в которых, к сожалению, мы, откровенно скажу, не ощущаем достаточной поддержки наших европейских партнеров. Но это нормально. Потому что есть вопросы, где наши интересы совпадают, есть вопросы, где наши интересы совпадают", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, он лично общался с коллегами из Брюсселя после этих публичных дискуссий. Он отмечает, что есть "базовое взаимопонимание того, что это не повод для каких-то обид".

"Потому что, на самом деле, мы очень ценим поддержку Европейского Союза в целом, и таких стран, как Германия и Франция. Но я всегда говорил и говорю, что, учитывая ситуацию, в которой оказалась Украина, с точки зрения российской агрессии, сколько бы поддержки не оказывали, хочется всегда больше. Я видел и более откровенные, более жесткие оценки, поэтому на меня, как на дипломата, эта стенограмма такого сильного впечатления не производит. Здесь просто был нарушен принцип конфиденциальности разговора в силу политического кризиса, который назрел в Соединенных Штатах", - рассказал Кулеба.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

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