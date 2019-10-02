Пусть вся эта история с "Минском" и "формулой Штайнмайера" станет для Зеленского и его команды холодным душем, - Парасюк

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Владимир Парасюк, передает Цензор.НЕТ.

"Большой кредит доверия, который был дан нашему президенту и его команде, не дает ему права единолично принимать решения, которые ставят под угрозу нашу национальную безопасность. И никакие слова не смогут украсить то, что для каждого украинском очевидно. Мы слишком хорошо знаем, что такое Россия и Путин, чтоб сейчас так просто слепо поверить. Нет! Так точно не будет!" - заявил он.

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"Пусть вся эта история с "Минском" и "формулой Штайнмайера" станет для Зеленского и его команды холодным душем. Потому что война, которая у нас продолжается - это не просто политика. Общество хочет установления справедливости, а не фейкового мира, который нам навязывают. И, вообще, ошибкой было подписываться под тем, что когда-то начал Порошенко. Это именно он втянул Украину в эту крайне невыгодную для нас историю. Потому что реально нет официальных договоренностей, есть просто тупая отмазка Европы и маниакальная позиция России. И никто ни за что не будет нести ответственности, поскольку ни одна страна, которая сидит за столом переговоров, официально под этим всем не подписалась. Только нас одних силуют к чему-то. И я убежден, что даже после выполнения всех договоренностей ничего не изменится, потому что Путину не нужен мир, ему главное, чтобы продолжалась "страшилка" о бедной, несчастной Украине. И когда мы себе ставим вопрос, что будет дальше, то ответ прост - ничего, но только до тех пор, пока Верховная Рада за это все не проголосует. Поэтому, надеюсь, что народные депутаты поведут себя как народные, а не как на съезде комсомола! Много смертей, чтобы так просто взять и все забыть. Не получится!" - резюмировал Парасюк.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".