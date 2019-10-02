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02.10.19 09:53

"КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

1 октября в Минске ТКГ согласовала единую редакцию "формулы Штайнмайера" и договорилась о разведении сил и средств на Донбассе. Таким образом Украина, Германия, Франция и Россия могут приступать к подготовке саммита "нормандской четверки" в Париже.

"КоммерсантЪ" опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом "формулы Штайнмайера". ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Внешнеполитические ведомства Германии, России, Украины и Франции могут приступать к подготовке саммита в "нормандском формате", который примет Париж. Точной даты пока нет. Французский лидер Эмманюэль Макрон, выступая 1 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы, сказал, что встреча может состояться в ближайшие недели. 

Как сообщили в российских госструктурах, саммит вполне возможно провести в этом месяце. Для этого нужно согласовать графики руководителей четырех государств. Такая встреча будет первой с 2016 года.

Формулу предложил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ. "Формула Штайнмайера" никогда ранее не оформлялась в виде документа.

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Как отмечает российское издание, в согласованном тексте говорится, что закон об особом статусе ОРДЛО "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах". Также там отмечается, что закон будет действовать на временной основе до опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, особый статус начнет действовать на постоянной основе.

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Зафиксировать эту договоренность предполагалось 18 сентября на заседании ТКГ. Но экс-президент Украины Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе, отказался тогда поставить под бумагой свою подпись, заявив, что это может спровоцировать в Украине очередной Майдан. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко, впрочем, объяснил срыв подписания техническими проблемами, не уточнив, в чем они состояли.

К 1 октября была придумана схема, позволившая членам контактной группы утвердить единую редакцию "формулы Штайнмайера", не подписывая ее. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания в Минске, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО письмами в его адрес "подтвердили текст "формулы Штайнмайера"". Письма, подписанные ОБСЕ, российской стороной, представителями ОРДЛО и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября.

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"Украинская сторона принимает текст этой формулы", - написано рядом с подписью Кучмы.

КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 01
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 02
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 03
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 04
КоммерсантЪ опубликовал подписи всех сторон под согласованным текстом формулы Штайнмайера 05
Фото документов: "КоммерсантЪ"

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

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