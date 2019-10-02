Законопроект 1210 повлечет тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса до конца года, - Южанина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", в частности, народный депутат Нина Южанина отметила: "Законопроект будет иметь страшные негативные последствия для всей экономики: это тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса уже к концу этого года".

В ходе заседания депутаты от восточного региона оперировали конкретными цифрами. Речь шла о том, что рентная плата для отечественной металлургии станет выше в десять раз по сравнению с прямыми конкурентами – российскими производителями.

Несмотря на мнение участников и предварительную критику проекта закона со стороны бизнес-ассоциаций, международных и отечественных экспертов и аналитиков, профильный комитет таки рекомендовал Раде одобрить законопроект 1210 в первом чтении. Бизнес выразил обеспокоенность, что в дальнейшем их аргументы также не будут учтены.

В свою очередь председатель Комитета Даниил Гетманцев пообещал найти все компромиссы с металлургами. И также пересмотреть рентную плату для добычи марганцевых руд. Которую, по словам Гетманцева, "выпустили из внимания случайно, и это была ошибка".

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