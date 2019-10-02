Приветствую позитивные новости заседания ТКГ в Минске, - глава ОБСЕ Лайчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Приветствую позитивные новости сегодняшнего заседания ТКГ в Минске, связанные с разведением и формулой Штайнмайера. Обязательства по Минским соглашениям должны быть выполнены и мир достигнут!" - говорится в сообщении.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".

Ранее Лайчак заявлял, что "формула Штайнмайера" является хорошей основой для выполнения Минских соглашений.

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