Зеленский приехал в Раду для переговоров с главами фракций (обновлено)

Об этом сообщил в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от "Голоса" Ярослав Юричишин.

Он предположил, что Зеленский приехал обсудить свой план касательно Донбасса.

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"Я надеюсь, что сейчас руководителям фракций представлена последовательность шагов деоккупации, и собираются мысли как это воспринимают представители фракций и политических сил, за которые проголосовали сотни тысяч населения", - сказал Юрчишин.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".