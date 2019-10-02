Законопроекты Рады по детенизации бьют по крупному каналу реализации контрабанды, - эксперт

Об этом заявил лидер года в E-commerce-ритейле в сегменте техники, электроники и гаджетов по версии Ассоциации ритейлеров Украины, глава наблюдательного совета компании Comfy Геннадий Вербиленко, передает Апостроф.

Он отметил, что бороться с контрабандой исключительно на таможне бессмысленно — это трата ресурсов, времени, и "борьба с ветряными мельницами", то есть необходимо создавать условия внутри страны, при которых ее невозможно будет реализовать или по крайней мере очень рискованно. По его мнению, три кита, которые позволят преодолеть контрабанду - это применение кассового аппарата, контроль его использования с помощью кэшбек и контроль цепочки прохождения товара от инвойса к покупателю. Отрасль бытовой техники и электроники относится к рисковой категории и фискализация в ней действует два с половиной года, но в связи с отсутствием действенных механизмов проверки и наказания, фискальные чеки выдают далеко не все игроки рынка, что приводит к неконкурентным условиям и потерям для нашего общего государственного бюджета, что не позволяет стране развиваться стремительней. По данным ГФС за 2018 год из 9,3 тысяч магазинов, продающих в Украине бытовую технику и электронику всего 3,2 тысяч магазинов, а это лишь треть выполняют закон и установили кассовый аппарат.

"Мы видим, что принято два законопроекта, которые помогут частично снизить объемы контрабанды, но произойдет это не ранее 2021 года. Выдача чеков покажет товарооборот торгующих предприятий и не позволит использовать ФОП в качестве прикрытия своих теневых оборотов крупными торговыми компаниями, - сказал Вербиленко комментируя законопроекты 1053-1 и 1073 принятые ВР и ожидающие подписи президента, — Имея фискальный чек на выходе невозможно скрыть этот оборот. Не выдавая фискальный чек, можно покупать товар за наличные, за черный кэш у контрабандистов, продавать его и делать вид, что ничего не произошло. Отсутствие фискального чека скрывает товарооборот. Фискализация же позволяет зафиксировать товарооборот. А потребность предъявить документы на происхождение товара снижает, существенно снижает, вероятность, что этот товар поступил из контрабандного источника. Эти законопроекты они не уничтожают контрабанду на 100%. Но они бьют по очень крупному каналу ее реализации. В этом суть", - резюмировал представитель E-commerce-ритейла во время Форума "Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти".