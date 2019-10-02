"Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского (обновлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады по состоянию на сейчас пока не началось. В зале находятся несколько десятков депутатов, фракция "Слуга народа" отсутствует в полном составе.

Фракция проводит свое заседание, на котором присутствует президент Владимир Зеленский.

По данным "Укринформа", встреча проходит в конференц-зале Верховной Рады. Журналистов туда не пускают.

Перед заседанием депутаты от "Слуги народа" говорили, что президент собирается пояснить им на встрече подробности согласованной накануне "формулы Штайнмайера".

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера.