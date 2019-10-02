В Комитете ВР представили концептуальные основы закона о гособоронзаказе. ДОКУМЕНТ

Но главный интерес вызвало обсуждение реформирования системы государственного оборонного заказа (ГОЗ, оборонных закупок), которые представили совместно заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди и советник Министра обороны Украины Артур Переверзев, сообщает Цензор.НЕТ.



Были представлены концептуальные основы закона об оборонных закупках, а не законопроект. Хотя известно, что существует сам проект закона, который должен быть принят взамен существующего Закона Украины "О государственном оборонном заказе".



Проект закона основывается на положениях Директивы ЕС # 81 (Директива по закупкам в сфере обороны), направленной ​​на создание общего, свободного и конкурентного для стран ЕС европейского рынка оборонного оборудования.



По словам экспертов, главными нововведениями закона будет перенос ответственности за планирование ГОЗ с Минэкономики в Минобороны. Это позволит обеспечить проведение унификации основных образцов вооружения и техники. Но при этом может привести к конфликту интересов, когда Минобороны объединит в себе функции координатора по ГОЗ и одновременно функции государственного заказчика. А это может привести к бесконтрольности процесса.



Также планируется либерализовать сами подходы к осуществлению закупок, когда будет ликвидирована существующая норма об обязательной закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения у отечественных производителей и поставщиков, а не иностранных поставщиков. Взамен предложено создать равные возможности для отечественных и иностранных производителей принимать участие в закупках в интересах сил обороны и безопасности. При этом европейское законодательство предусматривает, что "в специальных условиях рынков обороны и безопасности с государствами-членами (ЕС) сохраняются полномочия решать, может ли заказчик позволять субъектам хозяйствования из третьих стран участвовать в процедурах присуждения контрактов".



Пока неизвестно, вовлечены ли в процесс разработки нового закона кроме МОУ и МЭРТ другие государственные заказчики с ГОЗ, закупающие вооружения и военную технику(всего 16 министерств и ведомств), а также Министерство финансов, государственные компании (ГК Укроборонпром) и частные компании, занимающиеся производством вооружения, контролирующие органы.



По результатам обсуждения в Комитете было принято решение о создании рабочей группы для выработки вышеупомянутых законодательных инициатив, которая будет работать в рамках созданного в составе Комитета подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации.



Это позволит привлечь к процессу разработки новых законов в системе ГОЗ независимых экспертов.





