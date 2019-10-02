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02.10.19 11:33

Помощник Путина Сурков озвучил сроки согласования встречи лидеров "нормандской четверки"

Помощник президента РФ Владислав Сурков сообщил, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на ТАСС.

"Окончательное согласование даты саммита нормандской четверки произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель", - сказал он.

Кроме того, Сурков не исключил возможность проведения предварительной встречи министров иностранных дел "четверки". "После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены", - сказал помощник Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будем знать даты, - Зеленский о встрече глав стран нормандской четверки

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась так называемую "формулу Штайнмайера".

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября.

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