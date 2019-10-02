"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - главари террористов Пушилин и Пасечник о "формуле Штайнмайера"

Речь об этом идет в совместном заявлении боевиков Дениса Пушилина (главарь НВФ "ДНР") и Леонида Пасечника (главарь НВФ "ЛНР"). Это заявление опубликовал один из информационных ресурсов террористов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина вчера благодаря России, Германии и Франции подписала, наконец, "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус. Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель", – сказано в заявлении.

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Пушилин и Пасечник добавили, что их представители продолжат участие в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, "чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению".

"Когда он (Зеленский. – Ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит", – подчеркнули главари террористов.

"Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя", – сказано в заявлении.

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Боевики утверждают, что любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с ними.

"Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления", – подытожили Пушилин и Пасечник.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подписала так называемую "формулу Штайнмайера".