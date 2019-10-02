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02.10.19 11:59

В новом законе "Об особом статусе Донбасса" не должно быть безусловной амнистии для террористов, - Яременко

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества (фракция "Слуга народа") Богдан Яременко пояснил необходимость принятия нового закона об особенностях местного самоуправления на Донбассе, который, в частности, не будет предусматривать безусловной амнистии участников незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тот закон (об особенностях местного самоуправления. - Ред.), который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее – все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский", - отметил Яременко.

По его словам, у Украины есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти.

"Именно эти красные линии - это, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа" тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления", - сказал Яременко.

"Украинская дипломатия работает, работает для того, чтобы установить мир. Мир не дается простой ценой, российские танки стоят у нас на Донбассе и в Крыму, Россия может нам навязывать свою волю, но она никогда не заставить нас переступить через красные линии, о которых я сказал", - подытожил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

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