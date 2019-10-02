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02.10.19 12:00

Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске, - Верещук о приезде президента в Раду

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский во время встречи с главами фракций в парламенте проинформировал их о том, что именно вчера, 1 октября, подписали в Минске.

Зеленский проинформировал глав фракций о том, что именно подписано в Минске, - Верещук о приезде президента в Раду

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос корреспондента Цензор.НЕТ.

"Никаких договоренностей нет. Президент проинформировал фракцию, что именно было подписано в Минске. Как украинская сторона соглашается на переговорный процесс, и как будут обеспечиваться национальные интересы в нормандском переговорном формате", - рассказала Верещук.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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