Эффективный менеджер, найдись: Гончарук призвал специалистов подаваться на высокие должности в госсекторе

Об этом написал в фейсбуке премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда меня спрашивают почему я уверен в том, что у нас получится, я отвечаю - потому что у нас крутая команда из десятков молодых, умных и патриотичных людей.

Но таких людей все еще катастрофически мало, поэтому я еще раз призываю приходить на конкурсы всех тех, кто чувствует в себе силы поработать на высоких государственных должностях.

Перечень объявленных конкурсов ниже. Давайте сделаем это вместе!" - написал он, опубликовав ссылки на открытые вакансии.

1. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции

2. Первого заместителя Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции

3. Председателя Государственного агентства резерва

4. Заместителя Председателя Государственного агентства резерва

5. Председателя Государственной архивной службы

6. Председателя Государственной службы по безопасности на транспорте

7. Председателя Государственной службы геологии и недр

8. Председателя Государственного агентства автомобильных дорог

9. Заместителя Председателя Государственной фискальной службы

10. Заместитель Председателя Государственного агентства лесных ресурсов

11. Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы

12. Государственного секретаря Министерства развития общин и территорий

13. Государственного секретаря Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

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