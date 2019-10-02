"Формула Штайнмайера" - ключ к достижению прочного мира на востоке Украины, - Косьянчич

Так прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина" подписание письма с согласием Киева имплементировать "формулу Штайнмайера" пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, информирует Цензор.НЕТ.

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, "со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

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"Европейский Союз неизменно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула представитель ЕС.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".