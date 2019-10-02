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02.10.19 13:23

"Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК. СПИСОК

Фракция "Слуга народа" 14 сентября подала Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в состав Центральной избирательной комиссии.

"Слуга народа" подала Зеленскому 18 кандидатур в состав ЦИК. СПИСОК

Об этом говорится в ответе Офиса Президента Украины на запрос Гражданской сети ОПОРА, полученной 1 октября 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

Так, фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

  1. Боярчук Оксану Борисовну;
  2. Волошина Юрия Алексеевича;
  3. Гатауллину Елену Аухатовну;
  4. Гетьмана Евгения Анатолиевича;
  5. Греня Виталия Вячеславовича;
  6. Диденко Олега Николаевича;
  7. Евстигнеева Андрея Сергеевича;
  8. Ефремову Ирину Алексеевну;
  9. Каминскую Наталью Васильевну;
  10. Кармазь Александру Александровну;
  11. Квашу Оксану Александровну;
  12. Любченко Павла Николаевича;
  13. Махницкую Екатерину Григорьевну;
  14. Орлова Валентина Валентиновича;
  15. Перепелюка Владимира Григорьевича;
  16. Плукаря Виталия Владимировича;
  17. Постивого Сергея Александровича;
  18. Фрицкого Юрия Олеговича.

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Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкая и Плукар были членами предыдущего состава ЦИК.

Напомним, фракция "ОПЗЖ" предложила в ЦИК Сергея Дубовика и Юрия Мирошниченко. Кандидатами от "Европейской Солидарности" стали Александр Черненко и Юрий Буглак, от "Батькивщины" - Жанна Усенко-Черная и Виктория Глущенко, от "Голоса" - Андрей Гевко.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всего состава ЦИК. Новый состав ЦИК должен быть назначен Верховной Радой по представлению президента Владимира Зеленского. В нем должны быть учтены предложения депутатских фракций и групп.

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