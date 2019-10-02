Рада поддержала перезагрузку НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предупреждения коррупции" в целом проголосовали 237 нардепов.

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Среди основных новшеств следует выделить то, что председатель НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты, как это было с Антикоррупционным судом.

Кроме того, отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.