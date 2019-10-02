Рада создала временную спецкомиссию по вопросам правового статуса ветеранов

За принятие соответствующего постановления №2153 проголосовали 340 народных депутатов при минимально необходимых 226-ти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутаты уполномочили новосозданную специальную комиссию осуществлять анализ практики применения законодательных актов по вопросам правового статуса ветеранов войны, подавать на рассмотрение ВР соответствующие заключения, рекомендации и предложения относительно планирования развития законодательства по вопросам правового статуса ветеранов войны.

Председателем комиссии стала секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич. Ее заместителем избрана народный депутат из фракции "Голос" Леся Василенко.

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Кроме того, Рада утвердила количественный и персональный состав ВСК в целом. Так, в нее вошли еще 10 народных депутатов: заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая ( "Слуга народа"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Вадим Галайчук ( "Слуга народа" ), председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич (внефракционная), заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа - за жизнь"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа - за жизнь"), председатель подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Устенко ("Слуга народа"), член Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба ( "Слуга народа"), первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк ("Батькивщина").

Определено, что Временная специальная комиссия по вопросам правового статуса ветеранов войны будет действовать при парламенте в течение одного года. При этом отчет о выполненной работе ВСК должна представить на пленарном заседании не позднее чем через полгода после принятия постановления о ее образовании.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость создания этой комиссии обусловлена необходимостью скоординированного комплексного и системного регулирования вопросов правового статуса ветеранов войны, в частности тех, которые находятся одновременно в ведании нескольких парламентских комитетов.