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02.10.19 13:38

Формула подписана и сейчас представители "нормандской четверки" начнут работать над подготовкой к саммиту, - Песков

В Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

Формула подписана и сейчас представители "нормандской четверки" начнут работать над подготовкой к саммиту, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал он.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

В нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия.

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