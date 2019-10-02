СБУ задержала информатора, которая передавала разведданные террористам "ДНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов.

По заданию куратора с августа 2017 она собирала для боевиков информацию разведывательного характера. Женщина по телефону сообщала боевику сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещении военной техники. Куратор затем передавал полученную информацию в "МГБ ДНР".

Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас досудебное расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для вынесения соответствующего процессуального решения.

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