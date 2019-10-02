Согласование "формулы Штайнмайера" дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате", - представитель правительства ФРГ Деммер

Возможность для такой встречи дает согласование "формулы Штайнмайера", сказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласование - это результат активных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (стран "нормандского формата". - Ред.). Это важный шаг на пути к реализации минских договоренностей", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

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По ее словам, "вчерашнее согласование дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате".

"Дату я пока назвать не могу, мы будем держать вас в курсе", - указала Деммер.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".