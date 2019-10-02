В Офисе Президента подтвердили участие Зеленского и Лукашенко во II Форуме регионов в Житомире 4 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Во время запланированных переговоров глав государств будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.

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Кроме того, в рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.