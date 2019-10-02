Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.10.19 15:03

В Офисе Президента подтвердили участие Зеленского и Лукашенко во II Форуме регионов в Житомире 4 октября

4 октября Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие во II Форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в г. Житомире.

лукашенко,зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Во время запланированных переговоров глав государств будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от нас пакостей, мы не можем быть врагами Украины, - Лукашенко

Кроме того, в рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100