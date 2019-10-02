В Офисе Президента подтвердили участие Зеленского и Лукашенко во II Форуме регионов в Житомире 4 октября

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Во время запланированных переговоров глав государств будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества.
Кроме того, в рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.
Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие Лукашенко и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.