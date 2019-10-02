Военные аэродромы адаптируют к стандартам НАТО, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

""В Воздушных Силах совместно с Управлением регулирования деятельности государственной авиации Украины завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов стандартам Альянса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже наработан ряд изменений в Правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины.

"Изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов и положений действующего Воздушного кодекса Украины. Кроме того, в документе учтены результаты исследований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, а также нормативные документы, стандарты и практики Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Организации Североатлантического договора", - заявил начальник инженерно-аэродромной службы тыла логистики Командования ВС ВСУ Виталий Застава.

Правила содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумах. В инженерно-аэродромной службе тыла логистики ожидают, что новый документ вступит в силу еще до конца года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лучшие автомобили и бронетехнику для ВСУ выберут на соревнованиях, - Кривонос