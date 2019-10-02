Поддерживаю подписание "формулы Штайнмайера", но не согласен с тем, как ее трактует Зеленский, - Медведчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии ОПЗЖ.

"Могу сказать, что это начало пути. Мы поддерживаем подобные шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на неконтролируемых территориях. Мы считаем, что "формула Штайнмайера" - это принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов Минских соглашений. Мы выступаем за что, что Минские соглашения являются безальтернативными. Они должны быть выполнены. И это может привести к миру и прекращению боевых действий", - заявил Медведчук.

Нардеп объяснил, что согласно этому документу, после проведения выборов на неконтролируемых территориях вводится в действие на временной основе закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый еще в сентябре 2014 года.

"На постоянной основе он вступает в силу после того, как ОБСЕ и соответствующие контролирующие органы со стороны ОБСЕ проверят выборы на соответствие нормам БДИЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. - Ред.) и сделают свое заключение. Тогда этот закон вступает на постоянной основе в полную силу", - отметил Медведчук.

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Также Медведчук заявил, что не согласен с тем, как трактует "формулу Штайнмайера" президент Зеленский.

"Вчера господин Зеленский говорил по поводу так называемого нового закона об особом статусе, потому что этот заканчивает действие 31 декабря текущего, 2019 года (в этом он прав). Но неправ президент в другом: дело в том, что "формула Штайнмайера" касается именно того закона, который был принят Верховной Радой и который есть сегодня, но заблокирован", - сказал нардеп.

По его словам, президент неправ и в толковании вопроса границ.

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"Во время своего брифинга Зеленский сказал о том, что это будет тогда, когда границы будут под контролем Украины. Это тоже не отвечает ни "формуле Штайнмайера", ни Минским соглашениям. Потому что в Минских соглашениях четко записано, что контроль над границей между Украиной и Россией начинает устанавливаться в первый день после выборов и заканчивается после внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса", - сообщил Медведчук.

Кроме того, политик отметил что закон о выборах должен приниматься Верховной Радой в соответствии с Конституцией Украины, но при этом вопрос модальности выборов должен быть согласован с Донецком и Луганском.

Медведчук заверил, что фракция поддержит инициативы президента, направленные на выполнение Минских соглашений, в том числе относительно реализации "формулы Штайнмайера".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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