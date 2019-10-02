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02.10.19 15:30

"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" прошло "не без проблем".

"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров

Об этом он заявил заседании дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.

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Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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