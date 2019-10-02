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02.10.19 15:30

"Формулу Штайнмайера" подписали "на раздельных листах бумаги" и "не без проблем", - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что подписание так называемой "формулы Штайнмайера" прошло "не без проблем".

Об этом он заявил заседании дискуссионного клуба "Валдай", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Насчет "формулы Штайнмайера" - там не без проблем. Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах бумаги", - сказал Лавров.

"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под Минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - добавил он.

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Лавров выразил надежду, что это "протокольно чисто косметическая проблема".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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