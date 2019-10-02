Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом", - сказал Путин.

Путин отметил, что Украина за последние годы оказалась в очень тяжелом состоянии.

"Некоторые отрасли промышленности Украины просто практически перестали существовать. Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства", - продолжил он.

Кроме того, Путин отметил, что даже не знает, какие из отраслей украинской промышленности остались в жизнеспособном состоянии.

"Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование", - сказал Путин.

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