РФ подпишет договор на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует энергетическое законодательство ЕС, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РЭН-2019.

"Наконец, по поводу договоров по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, ... то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", - сказал Путин.

"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", - подчеркнул Путин.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине достаточно запасов газа на случай, если РФ прервет транзит в Европейский союз.

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