Преступное бездействие руководителя ГБР Трубы карается по закону 5 годами тюрьмы, - Чорновол

Об этом сообщила журналистам народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Она напомнила, что ранее суд еще дважды суд обязывал ГБР начать досудебное расследование против Портнова. "Кстати, ГБР не выполнил решение суда. Хотя это очень серьезное преступление", - сказала она.

Татьяна Черновол сообщила, что понесет это решение суда в ГБР и за 24 часа ГБР должно начать досудебное расследование по ее жалобе. "Но я прогнозирую, поскольку ГБР демонстрирует преступное бездействие и это расследование не было начато по первым двум решениям суда, то я думаю такая же ситуация будет и в этот раз", - отметила она. В то же время она подчеркнула, что эти решения суда не подлежат обжалованию и должны быть выполнены за 24 часа.

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Экс-депутат добавила, что в случае невыполнения этого решения суда, снова пойдет в ГБР подавать сообщение о преступлении против руководителей ГБР, которые не выполняют решения суда. "Это преступление. Причем серьезное преступление, когда речь идет о должностное лицо, занимающим особо ответственное положение - это 5 лет тюрьмы. Это фактически и 5 лет тюрьмы и для Трубы. Я знаю, что решение суда не выполняется по его непосредственному приказу", - подчеркнула Татьяна Черновол.

Чорновол также отметила, что следователи ГБР, в случае начала следствия, дадут показания и скажут кто давал им приказ не начинать следствие. "Простые следователи не хотят нести такую ​​ответственность. Они скажут кто им дал такой приказ. И я абсолютно уверена - без приказа Трубы они бы этого не делали ", - подчеркнула она.

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"Поэтому я считаю, что это дело в первую очередь против Трубы", - резюмировала Татьяна Черновол. Она также напомнила, что две предыдущие ее жалобы касались коррупции и узурпации власти. "Третья жалоба была о разглашении тайны следствия. Она не только против Портнова, она также против руководителя ГБР Романа Трубы, который по тем сведениям, которые я выложила в своем заявлении, разглашает тайну следствия Портнову. А Портнов, в свою очередь организует хулиганов перед ГБР, чтобы отомстить тем людям, которых он считает своими политическими оппонентами", - пояснила экс-депутат.

"Я бы сказала, что так как у нас Портнов это вообще агент Кремля, то он сейчас преследует людей с государственной позицией, и соответственно, к сожалению, он делает это с помощью Трубы", - добавила она.

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