Марценюк и Фролова назначены заместителями министра обороны

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Кабинет министров Украины назначил заместителем министра обороны Украины Фролову Алину Евгеньевну. Решением правительства заместителем Министра обороны Украины назначен Марценюк Алексей Эразмович", - говорится в сообщении.

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До назначения в Минобороны Марценюк занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука.

Фролова - директора благотворительной организации "Стратком УА" (Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine). С 2014 года занимается вопросами реабилитации ветеранов - инициатор и организатор проведения в Украине "Игр Непокоренных".