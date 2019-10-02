Скалецкая встретилась с коллективом Минздрава после жалоб на отсутствие коммуникации: общение длилось 9 минут

Об этом она сообщила на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретилась с командой министерства. ... Главный мой месседж: мы должны совместно работать для страны ... Работа каждого члена команды важна. Я жду от государственных служащих сверхусилий для результативной работы команды. Государственный служащий - это опора министра. Государственный секретарь получил от меня задание собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам", - написала Скалецкая.

Она отметила, что первый месяц работы правительства оказался "непредсказуемо тяжелым" и попросила директораты и департаменты Мнздрава предоставить всю информацию по текущим вопросам.

В то же время, генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Украины Ирина Литовченко на своей странице в сети Facebook заявила, что обещанный диалог не состоялся.

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"Мы ожидали от министра получить ответы на ... вопрос о давлении на коллег. Мы хотели выполнять свою работу. Без указаний" правильных решений "от руководства и угроз. Вместо этого - получили 9-минутную лекцию о тяжелых временах, и о том, что все свои вопросы к министру и его заместителям мы должны предоставить в письменном виде", - сообщила Литовченко.

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.

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