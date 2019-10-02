"Формула Штайнмайера" - неприкрытая сдача национальных интересов и начало капитуляции, - заявление Львовского облсовета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, депутаты Львовского облсовета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским намерения реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в заявлении Львовского облсовета.

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Львовский облсовет считает, что в результате реализации "формулы Штайнмайера" "Украина получит именно легитимизацию и длительное консервирование террористических оккупационных администраций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей посредством выборов", проведение следующих выборов в украинский парламент на этих территориях "окончательно закрепит присутствие представителей террористических оккупационных администраций во власти на национальном уровне".

Депутаты Львовского облсовета отрицают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором.

"Призываем органы местного самоуправления Львовской области высказывать свои протесты против начала капитуляции. Подтверждаем готовность Львовского облсовета и предлагаем профильным ассоциациям местного самоуправления Украины провести внеочередные сессии на Майдане Независимости или под стенами Верховной Рады… Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества и за его спиной", - указано в заявлении.

Во втором заявлении Львовский облсовет заявляет о недопустимости анонсированных 1 октября Владимиром Зеленским мероприятий по отводу сил и средств.

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"Напоминаем Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления на этих территориях конституционного строя", - говорится в документе.

Подчеркивается, что факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который "исключительно на этом основании принимает соответствующее решение".

"Проанонсированный 01.10.2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским пример успешного отвода войск на участке фактической линии разграничения сторон, проходит в окрестностях Станицы-Луганской Луганской области, не соответствует действительности, поскольку представители оккупационной администрации Российской Федерации не выполнили никаких требований трехсторонней контактной группы, а жизнь и безопасность жителей указанного населенного пункта находятся под серьезной угрозой.

Призываем президента Украины, министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины защищать неотделимо суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанного государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в заявлении.

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Напомним, 1 октября в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы. По итогам президент Владимир Зеленский озвучил договоренности - обмен заложниками, встреча "нормандской четверки" и начало разведения сил в Петровском и Золотом.