Грузина, которого сегодня ликвидировали под Киевом, прислали собирать информацию обо мне, - Саакашвили

Об этом сообщил Саакашвили на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В последние годы он (иностранец. - Ред.) был прислан в Украину со специальной миссией. Его направили в Одессу собирать информацию обо мне и моем окружении, о чем нас предупредили наши источники в украинских правоохранительных органах", - говорится в сообщении.

По словам Саакашвили, следует изучить вопрос его связи с грузинскими спецслужбами, которые в свою очередь напрямую контролируют их российские коллеги.

"При мне в Грузии этот криминал Чичиашвили был приговорён к 22 годам заключения, но был отпущен в 2013 году по приказу Иванишвили (экс-премьер Грузии. - Ред.)", - сообщил Саакашвили.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 октября в селе Хотяновка Киевской области полицейские застрелили злоумышленника, который 10 дней назад в Оболонском районе Киева стрелял в правоохранителей.

В ходе спецоперации правоохранители прибыли к строительному вагончику, где мог перебывать злоумышленник и предложили ему сдаться. Однако вместо этого мужчина начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, расследуют обстоятельства применения оружия работниками подразделения Нацполиции КОРД на Киевщине.

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